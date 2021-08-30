Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу Широкиного збройні формування бойовиків обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, неподалік населеного пункту Причепилівка окупанти вели вогонь з підствольних гранатометів, а біля Попасної з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів, а у напрямку Кримського з РПГ та кулеметів.
Також, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів", - повідомляють в ООС.
Зазначається, що стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новозванівки.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Двох наших захисників поранено.