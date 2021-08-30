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Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
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30 серпня 2021, 08:11 8

Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС

30 серпня 2021, 08:11 8
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Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Широкиного збройні формування бойовиків обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, неподалік населеного пункту Причепилівка окупанти вели вогонь з підствольних гранатометів, а біля Попасної з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-3 російські бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів, а у напрямку Кримського з РПГ та кулеметів.

Також, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів", - повідомляють в ООС.

Зазначається, що стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 30 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новозванівки.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Двох наших захисників поранено.

Донбас війна ООС військова техніка обстріли

 
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