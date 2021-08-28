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28 серпня 2021, 15:12 11

Україна розриває контракт на поставку індійських COVID-вакцин

28 серпня 2021, 15:12 11
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я хоче розірвати контракт з Serum Institute India на поставку COVID-вакцин CoviShield та Novavax

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

Міністр зазначив, що індійська сторона не виконала своїх зобов'язань за контрактами: з 12 мільйонів доз вакцин було поставлено лише 500 тисяч доз вакцини CoviShield.

За словами Ляшка, індійська вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. І до кінця року цей препарат може ще не отримати прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Навіть якщо його (препарат - ред.) привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися", - розповів міністр.

Ляшко уточнив, що посередник, який брав участь у закупівлі індійських вакцин наразі веде переговори про розрив контракту. Передоплату за 2 мільйони доз вакцини Novavax мають повернути Україні.

Міністр додав, що в Україні не буде проблем з доступом до вакцин.

Раніше повідомлялось, що на національному складі більше не залишилося вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.

коронавірус Віктор Ляшко пандемія контракт вакцинація щеплення

 
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