13:32  28 августа
В Киеве нейтрализовали мощную ботоферму РФ
15:41  28 августа
Суд арестовал двух участников акции на Банковой: им грозит до семи лет заключения
10:04  28 августа
Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
28 августа 2021, 15:12 5

Украина разрывает контракт на поставку индийских COVID-вакцин

28 августа 2021, 15:12 5
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения хочет разорвать контракт с Serum Institute India на поставку COVID-вакцин CoviShield и Novavax

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

Министр отметил, что индийская сторона не выполнила своих обязательств по контрактам: из 12 миллионов доз вакцин было поставлено лишь 500 тысяч доз вакцины CoviShield.

По словам Ляшко, индийская вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. И до конца года этот препарат может еще не получить переквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации.

Даже если его (препарат - ред.) привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться", - рассказал министр.

Ляшко уточнил, что посредник, который принимал участие в закупке индийских вакцин сейчас ведет переговоры о разрыве контракта. Предоплату за 2 миллиона доз вакцины Novavax должны вернуть Украине.

Министр добавил, что в Украине не будет проблем с доступом к вакцинам.

Ранее сообщалось, что на национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

коронавирус Виктор Ляшко пандемия контракт вакцинация прививка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua