Украина разрывает контракт на поставку индийских COVID-вакцин

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения хочет разорвать контракт с Serum Institute India на поставку COVID-вакцин CoviShield и Novavax

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

Министр отметил, что индийская сторона не выполнила своих обязательств по контрактам: из 12 миллионов доз вакцин было поставлено лишь 500 тысяч доз вакцины CoviShield.

По словам Ляшко, индийская вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. И до конца года этот препарат может еще не получить переквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации.

Даже если его (препарат - ред.) привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться", - рассказал министр.

Ляшко уточнил, что посредник, который принимал участие в закупке индийских вакцин сейчас ведет переговоры о разрыве контракта. Предоплату за 2 миллиона доз вакцины Novavax должны вернуть Украине.

Министр добавил, что в Украине не будет проблем с доступом к вакцинам.

Ранее сообщалось, что на национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna.