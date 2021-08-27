14:59  27 серпня
На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"
17:45  27 серпня
В Україні відсьогодні працюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР
18:04  27 серпня
Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 19:56 4

В Україні закінчується COVID-вакцина Moderna - МОЗ

27 серпня 2021, 19:56 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На національному складі більше не залишилося вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Залишки є лише на регіональних складах, і ці дози отримають тільки ті громадяни, які отримали перше щеплення американською вакциною

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я на запит видання Liga.net

Зазначається, що станом на 26 серпня, на регіональних та місцевих складах залишалося 805 652 дози вакцини.

"Зараз вакцина Moderna повинна використовуватися тільки для завершення імунізації тих, хто вже отримав першу дозу вакцини", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У вересні постачання вакцини Moderna також не буде, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, оскільки 2 млн доз були поставлені в рамках програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Нагадаємо, що 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

вакцина МОЗ COVID-19 вакцинація Moderna

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram