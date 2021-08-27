В Україні закінчується COVID-вакцина Moderna - МОЗ

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На національному складі більше не залишилося вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Залишки є лише на регіональних складах, і ці дози отримають тільки ті громадяни, які отримали перше щеплення американською вакциною

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я на запит видання Liga.net

Зазначається, що станом на 26 серпня, на регіональних та місцевих складах залишалося 805 652 дози вакцини.

"Зараз вакцина Moderna повинна використовуватися тільки для завершення імунізації тих, хто вже отримав першу дозу вакцини", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У вересні постачання вакцини Moderna також не буде, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, оскільки 2 млн доз були поставлені в рамках програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Нагадаємо, що 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.