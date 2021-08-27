На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що порушень режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.