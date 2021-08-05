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05 серпня 2021, 17:45 9

Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять

05 серпня 2021, 17:45 9
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Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що матеріали кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська будуть розсекречені

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", - повідомила Венедіктова.

Венедіктова розповіла, що розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією.

Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу", - зазначила генпрокурорка.

За її словами, на сайті Офісу генпрокурора буде розміщено розділ, присвячений "Іловайським подіям", в якому можна буде ознайомитися з інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів.

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року Генпрокуратура надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі.

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