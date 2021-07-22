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22 липня 2021, 10:00 3

В Україні за минулу добу встановили рекорд з COVID-щеплень

22 липня 2021, 10:00 3
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Фото з відкритих джерел
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В Україні зафіксували новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Так, першою дозою вакциновані 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей. Усього щеплено - 120 090 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб. Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Нагадаємо, в Україні 21 липня розпочався п'ятий етап COVID-вакцинації.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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