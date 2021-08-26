МОЗ планує в разі локдауну дозволити працювати компаніям, в яких буде 80% щеплених від COVID-19 співробітників-депутат

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Міністерство охорони здоров’я планує в разі локдауну дозволити працювати тим компаніям, в яких щонайменше 80% щеплених від COVID-19 співробітників

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар очільника комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького для РБК-Україна

"Є плани МОЗ і я їх підтримую: якщо будуть жорсткі обмеження в країні, то підприємства і компанії, у яких 80% щеплених співробітників, зможуть не закриватися. Таку норму вже затвердили для шкіл", - сказав він.

Також в разі жорстких карантинних обмежень відвідувати ТРЦ без перешкод зможуть лише ті відвідувачі, які були щеплені. Решті пропонуватимуть на місці здати експрес-тести або пройти ПЛР-тестування.

Нагадаємо, що напередодні у Міністерстві охорони здоров'я припустили, що українці, які мають COVID-сертифікат вакцинації проти коронавірусу, зможуть відвідувати публічні місця у разі впровадження жорсткого карантину