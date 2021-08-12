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12 серпня 2021, 14:29 331

У Білій Церкві влаштували бійку двоє правоохоронців

12 серпня 2021, 14:29 331
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Біла Церква Київської області стався конфлікт, в ході якого побилися двоє поліцейських. Розбороняти їх довелося іншим правоохоронцям

Як повідомляє RegioNews, про це інформують у пресслужбі Нацполіції.

За цим фактом призначено службове розслідування, тож їхнім діям буде надана оцінка. Серед особового складу поліції охорони також будуть проведені профілактичні бесіди", - йдеться у повідомленні.

Відео конфліктної ситуації між співробітниками поліції охорони на Київщині було опубліковане у мережі Інтернет.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка.

розслідування поліція конфлікт відео охорона

 
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