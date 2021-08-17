На Херсонщині місцева влада дозволила ремонтувати дороги підсанкційній фірмі

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Обласна влада Херсонщини віддала підряд на ремонт доріг на 70 млн грн компанії, яка перебуває під санкціями

Про це пише RegioNews з посиланням на Депо

Зазначається, що обласний Господарський суд відкрив провадження за позовами Херсонської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Державної установи "Місцеві дороги Херсонщини", Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації до Товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) про розірвання договорів про закупівлю робіт з капремонту автодоріг у Херсонській області за рахунок бюджету (сума залишку за договорами – 70 млн грн).

Підстава для звернення до суду – застосування до цього ТОВ санкцій на три роки відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) шляхом блокування активів; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; анулювання ліцензій та інших дозволів і т.д.", що робить неможливим виконання робіт.