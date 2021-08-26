13:53  26 серпня
На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
14:59  26 серпня
У Державного управління справами з'явився новий керівник
12:59  26 серпня
Окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 14:09 305

В Україні запрацює нова модель вступу в інтернатуру - Ляшко

26 серпня 2021, 14:09 305
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відповідний наказ №1254 вже зареєстровано у Міністерстві юстиції. Згідно з цим документом з 1 січня 2022 року діятимуть оновлені правила навчання інтернів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Так само ми будемо затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів”, - коментує наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Серед основних змін, які чекатимуть на випускників закладів вищої освіти (ЗВО):

  • конкурс за рейтингом - буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту;
  • електронна система відповідного рейтингового розподілу – випускник ЗВО самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети серед них (можливо визначити ТОП-5).

Тепер саме МОЗ спільно з Національною служби здоров'я України та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік.

Майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна отримати сучасні знання та необхідні практичні навички.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що студенти-медики нарікають на відсутність місць для проходження інтернатури через медреформу.

МОЗ медики студент навчання правила

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram