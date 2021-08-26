В Україні запрацює нова модель вступу в інтернатуру - Ляшко

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Відповідний наказ №1254 вже зареєстровано у Міністерстві юстиції. Згідно з цим документом з 1 січня 2022 року діятимуть оновлені правила навчання інтернів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Так само ми будемо затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів”, - коментує наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Серед основних змін, які чекатимуть на випускників закладів вищої освіти (ЗВО):

конкурс за рейтингом - буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту;

електронна система відповідного рейтингового розподілу – випускник ЗВО самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети серед них (можливо визначити ТОП-5).

Тепер саме МОЗ спільно з Національною служби здоров'я України та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік.

Майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна отримати сучасні знання та необхідні практичні навички.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що студенти-медики нарікають на відсутність місць для проходження інтернатури через медреформу.