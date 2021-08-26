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26 августа 2021, 14:09 323

В Украине заработает новая модель поступления в интернатуру - Ляшко

26 августа 2021, 14:09 323
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Фото: из открытых источников
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Соответствующий приказ №1254 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Согласно этому документу с 1 января 2022 года будут действовать обновленные правила обучения интернов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Со следующего года само Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Так же мы будем утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов”, - комментирует приказ министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди основных изменений, которые будут ждать выпускников высших учебных заведений:

  • онкурс по рейтингу - будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена;
  • электронная система соответствующего рейтингового распределения - выпускник вуза будет самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты среди них (возможно определить ТОП-5).

Теперь именно Минздрав совместно с Национальной службы здоровья Украины и ЗВО ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и определять их перечень.

Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в состоятельных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты-медики сетуют на отсутствие мест для прохождения интернатуры из-за медреформы.

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