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26 серпня 2021, 13:58 12

У 2022 році українці двічі працюватимуть у суботу - рішення уряду

26 серпня 2021, 13:58 12
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів затвердив перенесення робочих днів, які передують святам у 2022 році

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно до документу, робочий понеділок 7-го березня буде вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 12 березня.

Крім цього робочий понеділок 27 червня буде також вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 2 липня. Також вихідними днями будуть, відповідно, 8 березня та 28 червня.

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