У 2022 році українці двічі працюватимуть у суботу - рішення уряду
Кабінет міністрів затвердив перенесення робочих днів, які передують святам у 2022 році
Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.
Згідно до документу, робочий понеділок 7-го березня буде вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 12 березня.
Крім цього робочий понеділок 27 червня буде також вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 2 липня. Також вихідними днями будуть, відповідно, 8 березня та 28 червня.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА