13:53  26 августа
На Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда
14:59  26 августа
У Государственного управления делами появился новый руководитель
17:32  26 августа
Оккупанты на Донбассе вновь перестали стрелять по нашим бойцам
UA | RU
UA | RU
26 августа 2021, 13:58 13

В 2022 году украинцы дважды будут работать в субботу - решение правительства

26 августа 2021, 13:58 13
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней, предшествующих праздникам в 2022 году

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, рабочий понедельник 7-го марта будет выходным, отработки за него будет в субботу 12 марта.

Кроме этого рабочий понедельник 27 июня будет также выходным, отработка за него будет в субботу 2 июля. Также выходными днями будут, соответственно, 8 марта и 28 июня.

Кабмин праздник Конституция 8 марта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua