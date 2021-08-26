В 2022 году украинцы дважды будут работать в субботу - решение правительства

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Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней, предшествующих праздникам в 2022 году

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, рабочий понедельник 7-го марта будет выходным, отработки за него будет в субботу 12 марта.

Кроме этого рабочий понедельник 27 июня будет также выходным, отработка за него будет в субботу 2 июля. Также выходными днями будут, соответственно, 8 марта и 28 июня.