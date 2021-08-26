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26 августа 2021, 08:49 28

Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных возросло до 1500 человек

26 августа 2021, 08:49 28
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 25 августа выявили 1581 нового заболевшего на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 264 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Донецкая (161), Одесская (119), Харьковская (105) и Луганская (93) области.

Всего за сутки госпитализировали 464 человек, 45 больных умерли, выздоровели 1269 человек. Среди заболевших за сутки - 104 ребенка и 38 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 23 120 человек, методом ИФА – 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 278 171 человек, из них выздоровели 2 203 429 человек, 53 566 больных умерли.

Напомним, педагоги Ивано-Франковска, которые до 31 августа успеют привиться хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, получат премию.

коронавирус пандемия вирус болезнь Минздрав

 
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