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25 серпня 2021, 13:12 440

В озері у Харкові потонув 12-річний хлопчик

25 серпня 2021, 13:12 440
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Фото: ДСНС
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У Харкові водолази ДСНС виявили на дні озера тіло 12-річного хлопчика і підняли його на берег

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що троє братів 12, 10 та 9 років разом зі своїми товаришами без дозволу дорослих пішли відпочивати на ставок, розташований неподалік від їх місця проживання.

Підлітки купались в озері, раптом 12-річний хлопець зник у водоймі. Вранці 25 серпня з дна водойми працівники ДСНС підняли тіло дитини", - розповіли у поліції.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції від батька хлопчика. Своїми силами знайти хлопця не вдалось, тому чоловік звернувся до поліції із заявою про розшук сина.

Слідчими відкрито кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько та син.

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