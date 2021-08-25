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25 августа 2021, 10:13 77

В День независимости более 20 тысяч украинцев сделали прививку от COVID

25 августа 2021, 10:13 77
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине сделали прививки 20 739 человек. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированные - 12 467 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали: 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки, 301 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито – 5 108 074 человека, из них получили одну дозу – 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 192 128 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Минздраве рассказали, могут ли жители оккупированных территорий получить прививки.

вакцина Минздрав медики вакцинация прививка

 
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