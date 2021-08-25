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COVID в Україні: за добу виявили понад 700 випадків зараження
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25 серпня 2021, 08:44 11

COVID в Україні: за добу виявили понад 700 випадків зараження

25 серпня 2021, 08:44 11
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 24 серпня виявили 727 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 109 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська (62), Запорізька (62), Тернопільська (57) і Чернівецька (55) області.

Всього за добу госпіталізували 682 осіб, 20 хворих померли, одужали 382 людини. Серед захворілих за добу - 46 дітей та 10 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 12 855 осіб, методом ІФА – 2 110 осіб, експрес-тестами – 11 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 276 590 осіб, з них одужали 2 202 160 осіб, 53 521 хворий помер.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні зафіксували 692 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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