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25 августа 2021, 08:44 2

COVID в Украине: за сутки выявили более 700 случаев заражения

25 августа 2021, 08:44 2
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 24 августа выявили 727 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 109 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (62), Запорожская (62), Тернопольская (57) и Черновицкая (55) области.

Всего за сутки госпитализировали 682 человек, 20 больных умерли, выздоровели 382 человека. Среди заболевших за сутки - 46 детей и 10 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 12 855 человек, методом ИФА – 2 110 человек, экспресс-тестами – 11 239 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 276 590 человек, из них выздоровели 2 202 160 человек, 53 521 больной умер.

Напомним, 23 августа в Украине зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Минздрав госпитализация медики дети коронавирус

 
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