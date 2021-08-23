СБУ проводить антидиверсійні навчання на Донбасі

Фото: сайт СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення СБУ.

Зазначається, що наразі завершено силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сіверськодонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня.

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах.

Згідно з повідомленням, завдяки навчанням було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого, зокрема: протитанкові гранатомети, міна, гранати, підривачі, близько 4 тис. патронів. За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Нагадаємо, нещодавно в Умані провели антитерористичні навчання, щоб хасиди спокійно відсвяткували Новий рік.