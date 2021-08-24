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24 серпня 2021, 12:49 78

Понад 71 тис. людей вакциновані в Україні за минулу добу

24 серпня 2021, 12:49 78
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Фото з відкритих джерел
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71 427 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.

Протягом доби працювали:

- 604 мобільні бригади,

- 2 321 пункт щеплення;

- 328 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.

Також у МОЗ розповіли, чи можуть мешканці окупованих територій отримати щеплення.

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