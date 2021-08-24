Понад 71 тис. людей вакциновані в Україні за минулу добу

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71 427 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.

Протягом доби працювали: - 604 мобільні бригади, - 2 321 пункт щеплення; - 328 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.