Понад 71 тис. людей вакциновані в Україні за минулу добу
71 427 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.
Протягом доби працювали:
- 604 мобільні бригади,
- 2 321 пункт щеплення;
- 328 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення.
Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.
Також у МОЗ розповіли, чи можуть мешканці окупованих територій отримати щеплення.
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