Более 71 тыс. человек вакцинированы в Украине за минувшие сутки
71 427 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 23 августа 2021 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.
Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.
В течение суток работали:
- 604 мобильные бригады,
- 2 321 пункт прививки;
- 328 центров вакцинации, - говорится в сообщении.
От начала вакцинальной кампании привито – 5 099 802 человека, из них получили одну дозу – 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 279 461 прививка.
Как сообщалось, в Киеве начали делать COVID-прививки в специальных передвижных пунктах.
Также в Минздраве рассказали, Могут ли жители оккупированных территорий получить прививки.
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