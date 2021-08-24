Более 71 тыс. человек вакцинированы в Украине за минувшие сутки

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71 427 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 23 августа 2021 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали: - 604 мобильные бригады, - 2 321 пункт прививки; - 328 центров вакцинации, - говорится в сообщении.

От начала вакцинальной кампании привито – 5 099 802 человека, из них получили одну дозу – 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 279 461 прививка.

Как сообщалось, в Киеве начали делать COVID-прививки в специальных передвижных пунктах.