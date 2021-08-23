Ляшко анонсував поставки ще 6,5 млн доз COVID-вакцин
Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу саміту перших леді і джентльменів, пише RegioNews
"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще постачання і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде", - сказав Ляшко.
За його словами, на сьогодні в пунктах вакцинації і у мобільних бригад перебуває близько 9,5 млн доз препаратів проти COVID-19.
Нагадаємо, раніше Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах.
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