15:42  23 серпня
Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах
18:14  23 серпня
У Львові п'яний водій збив жінку з дитиною
18:16  23 серпня
На Донбасі окупанти з початку доби тричі порушили "тишу", втрат серед наших бійців немає
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 17:44 12

Ляшко анонсував поставки ще 6,5 млн доз COVID-вакцин

23 серпня 2021, 17:44 12
Читайте также на русском языке
Фото: сайт МОЗ
Читайте также
на русском языке

Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу саміту перших леді і джентльменів, пише RegioNews

"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще постачання і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде", - сказав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в пунктах вакцинації і у мобільних бригад перебуває близько 9,5 млн доз препаратів проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах.

Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram