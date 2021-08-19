Працівники ФСБ РФ намагались завербувати офіцера СБУ

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Правоохоронці затримали двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України та цікавилися даними щодо Запорізької АЕС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з-поміж співробітників СБУ у Запорізькій області. Відомо, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Попри шантаж та погрози співробітник української спецслужби категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині правоохоронці припинили розвідувально-підривну діяльність агента Збройних сил РФ. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР.