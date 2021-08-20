Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий

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Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків. Серед порушень - 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

Окупанти вели вогонь поблизу Кримського, Новоолександрівки, Нью-Йорку, Невельського, Новозванівки, Красногорівки та Південно із застосуванням стрілкової зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Один наш військовослужбовець загинув.