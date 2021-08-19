У Києві затримали водія, який розмахував зброєю перед поліцейськими
Патрульна поліція Києва затримала водія, який для того, щоб проїхати до перекритої через репетицію параду зони вирішив продемонструвати патрульним зброю
Як передає RegioNews, про це повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду.
Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських", - йдеться у повідомленні.
На наступному перехресті транспортний засіб зупинили, а чоловіка затримали та роззброїли. На місці працювали слідчі Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо, у центрі Києва, де проходила перша репетиція військового параду до Дня Незалежності, через перекриті вулиці виникли затори на дорогах.