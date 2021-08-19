12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
11:52  19 серпня
На Буковині застрелили прикордонника
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 09:06 688

У Києві затримали водія, який розмахував зброєю перед поліцейськими

19 серпня 2021, 09:06 688
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Патрульна поліція Києва затримала водія, який для того, щоб проїхати до перекритої через репетицію параду зони вирішив продемонструвати патрульним зброю

Як передає RegioNews, про це повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду.

Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських", - йдеться у повідомленні.

На наступному перехресті транспортний засіб зупинили, а чоловіка затримали та роззброїли. На місці працювали слідчі Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у центрі Києва, де проходила перша репетиція військового параду до Дня Незалежності, через перекриті вулиці виникли затори на дорогах.

Київ зброя поліція затримання авто пістолет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram