У Києві затримали водія, який розмахував зброєю перед поліцейськими

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Патрульна поліція Києва затримала водія, який для того, щоб проїхати до перекритої через репетицію параду зони вирішив продемонструвати патрульним зброю

Як передає RegioNews, про це повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду.

Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських", - йдеться у повідомленні.

На наступному перехресті транспортний засіб зупинили, а чоловіка затримали та роззброїли. На місці працювали слідчі Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у центрі Києва, де проходила перша репетиція військового параду до Дня Незалежності, через перекриті вулиці виникли затори на дорогах.