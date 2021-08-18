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18 серпня 2021, 10:37 792

Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

18 серпня 2021, 10:37 792
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 18 серпня у двох областях один з епідеміологічних показників перебуває не в межах норми

Про це інформує RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом складає 56,9%.

Крім цього, у Рівненській області тривалий час даний показник тримається на високих позначках. Наразі він складає 71,9%, хоча попередньо був в межах 51,5-86,2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили 1447 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області.

карантин

 
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