Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину
Станом на 18 серпня у двох областях один з епідеміологічних показників перебуває не в межах норми
Про це інформує RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом складає 56,9%.
Крім цього, у Рівненській області тривалий час даний показник тримається на високих позначках. Наразі він складає 71,9%, хоча попередньо був в межах 51,5-86,2%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили 1447 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області.
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