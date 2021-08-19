У центрі Києва знову перекриють рух транспорту: відбудеться друга репетиція параду
В столиці 20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту із 15:30 до 01:15. Відбудеться друга репетиція параду до Дня Незалежності
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.
20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста - триватиме друга репетиція параду військ", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що на 22 серпня запланована третя репетиція параду військ до Дня Незалежності України, під час якої діятимуть такі ж обмеження руху транспорту.
Нагадаємо, 18 серпня репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту.
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