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19 серпня 2021, 15:31 110

У центрі Києва знову перекриють рух транспорту: відбудеться друга репетиція параду

19 серпня 2021, 15:31 110
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Фото: з відкритих джерел
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В столиці 20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту із 15:30 до 01:15. Відбудеться друга репетиція параду до Дня Незалежності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста - триватиме друга репетиція параду військ", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на 22 серпня запланована третя репетиція параду військ до Дня Незалежності України, під час якої діятимуть такі ж обмеження руху транспорту.

Нагадаємо, 18 серпня репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту.

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