Сотрудники ФСБ РФ пытались завербовать офицера СБУ

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Правоохранители задержали двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины и интересовались данными по Запорожской АЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно среди сотрудников СБУ в Запорожской области. Известно, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.

Несмотря на шантаж и угрозы сотрудник украинской спецслужбы категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине правоохранители пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Вооруженных сил РФ. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.