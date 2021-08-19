12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 13:14 11

Сотрудники ФСБ РФ пытались завербовать офицера СБУ

19 августа 2021, 13:14 11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины и интересовались данными по Запорожской АЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно среди сотрудников СБУ в Запорожской области. Известно, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.

Несмотря на шантаж и угрозы сотрудник украинской спецслужбы категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине правоохранители пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Вооруженных сил РФ. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.

РФ война разведка АЭС Запорожская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram