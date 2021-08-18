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18 августа 2021, 10:44 527

Зеленский рассчитывает в этом году получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика

18 августа 2021, 10:44 527
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в 2021 году получить конкурентоспособного государственного перевозчика

Как передает RegioNews об этом он заявил во время встречи с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Владимир Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Глава государства отметил, что появление нового государственного перевозчика "должна обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны".

Офис президента туризм авиаперелеты президент государственный контроль

 
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