Зеленский рассчитывает в этом году получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в 2021 году получить конкурентоспособного государственного перевозчика

Как передает RegioNews об этом он заявил во время встречи с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Владимир Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Глава государства отметил, что появление нового государственного перевозчика "должна обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны".