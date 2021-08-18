В Україні зросла кількість нових COVID-хворих: ситуація в регіонах

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В Україні за 17 серпня виявили 1447 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 181 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Донецька (155), Одеська (130), Дніпропетровська (93) і Харківська (89) області.

Всього за добу госпіталізували 677 осіб, 40 хворих померли, одужали 712 людини. Серед захворілих за добу - 104 дитини та 38 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 27 053 людини, методом ІФА – 9 171 людини, експрес-тестами – 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 268 666 осіб, з них 2 198 220 осіб одужали, а 53 336 осіб померли.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні одна область не відповідає "зеленій" зоні карантину.