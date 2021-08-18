В Украине возросло число новых COVID-больных: ситуация в регионах

Фото: из открытых источников

В Украине за 17 августа выявили 1447 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 181 новый случай, "лидерами" по заболеваемости являются Донецкая (155), Одесская (130), Днепропетровская (93) и Харьковская (89) области.

Всего за сутки госпитализировали 677 человек, 40 больных умерли, выздоровели 712 человека. Среди заболевших за сутки - 104 ребенка и 38 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 27 053 человека, методом ИФА – 9 171 человека, экспресс-тестами – 24 430 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 268 666 человек, из них 2 198 220 человек выздоровели, а 53 336 человек умерли.

Напомним, 17 августа в Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина.