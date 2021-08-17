В Україні одна область не відповідає "зеленій" зоні карантину
В одній з областей станом на вівторок, 17 серпня, один з епідеміологічних показників не в межах норми
Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, Рівненська область демонструє високі показники динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.
За останніми даними, цей показник у регіоні становить 86,2%, хоча раніше коливався в межах 51,5-56,7%.
Зазначимо, що вчора динаміка госпіталізацій була перевищена у Полтавській області - 64%, однак сьогодні знизилася і становить 44,4%.
Відомо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більш ніж 50%.
Нагадаємо, днями у частині регіонів зафіксували "червоний" рівень епідемічних показників.
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