Ляшко видав розпорядження про денну норму щеплень від COVID-19

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У Міністерстві охорони здоров’я встановили добову норму вакцинації населення від COVID-19 в Україні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко видав відповідне розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на текст розпорядження на сайті МОЗ.

У тексті наголошується, що керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу зобов’язані формувати щотижневі плани з вакцинації населення від коронавірусу.

Таким чином, мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:

50 і більше — для пункту щеплення;

50 і більше — для одного центру вакцинації;

100 і більше — для однієї мобільної бригади.

У розпорядженні також зазначається, що керівники робіт повинні щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров’я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.

Як повідомлялося, Ляшко повідомив про "подарунок" для тих, хто вакцинується на цьому тижні. Ті, хто отримає щеплення від коронавірусу на цьому тижні, починаючи із середи, 18 серпня, отримають безкоштовні квитки на концерт до Дня Незалежності.