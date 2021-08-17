Ляшко доручив продовжити графік роботи пунктів щеплень та центрів вакцинації від COVID-19
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доручив керівникам місцевих держадміністрацій продовжити графік роботи центрів вакцинації
Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження очільника міністерства
Згідно до розпорядження керівники обласних та Київської міської державної адміністрації мають забезпечити:
перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу та пунктів щеплень,
недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
Нагадаємо, що 23 та 24 серпня у столиці не будуть працювати центри вакцинації
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