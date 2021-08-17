12:02  17 серпня
Разумков запросив Зеленського на урочисте засідання ВР
10:27  17 серпня
В Україні одна область не відповідає "зеленій" зоні карантину
14:25  17 серпня
Бойовики на Донбасі поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2021, 16:53 4

Ляшко доручив продовжити графік роботи пунктів щеплень та центрів вакцинації від COVID-19

17 серпня 2021, 16:53 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доручив керівникам місцевих держадміністрацій продовжити графік роботи центрів вакцинації

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження очільника міністерства

Згідно до розпорядження керівники обласних та Київської міської державної адміністрації мають забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу та пунктів щеплень,

недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,

постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Нагадаємо, що 23 та 24 серпня у столиці не будуть працювати центри вакцинації

вакцина COVID-19 вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua