Ляшко доручив продовжити графік роботи пунктів щеплень та центрів вакцинації від COVID-19

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Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження очільника міністерства

Згідно до розпорядження керівники обласних та Київської міської державної адміністрації мають забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу та пунктів щеплень,

недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,

постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Нагадаємо, що 23 та 24 серпня у столиці не будуть працювати центри вакцинації