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17 серпня 2021, 08:44 1002

В Україні можуть ввести "жовту" зону: названі умови

17 серпня 2021, 08:44 1002
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Фото: з відкритих джерел
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Україна може потрапити до "жовтої" карантинної зони у разі перевищення протягом трьох днів одного із карантинних показників

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зокрема, мова йде про одну з таких ознак:

  • кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більше ніж 75;
  • виявлення випадків інфікування COVID-19 - більше як 4 відсотки;
  • кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше ніж 300;
  • наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий" рівень може бути встановлений лише за ініціативи міністра охорони здоров'я рішенням державної комісії з ТЕБ та НС.

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні "червоного" рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на "жовтому" рівні.

Нагадаємо, 11 серпня Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня.

карантин МОЗ епідемія Обмеження зона підприємці

 
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