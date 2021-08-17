В Україні можуть ввести "жовту" зону: названі умови
Україна може потрапити до "жовтої" карантинної зони у разі перевищення протягом трьох днів одного із карантинних показників
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Зокрема, мова йде про одну з таких ознак:
- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більше ніж 75;
- виявлення випадків інфікування COVID-19 - більше як 4 відсотки;
- кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше ніж 300;
- наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
"Жовтий" рівень може бути встановлений лише за ініціативи міністра охорони здоров'я рішенням державної комісії з ТЕБ та НС.
У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні "червоного" рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на "жовтому" рівні.
Нагадаємо, 11 серпня Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня.
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