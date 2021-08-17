В Украине могут ввести "желтую" зону: названы условия

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Украина может попасть в "желтую" карантинную зону в случае превышения в течение трех дней одного из карантинных показателей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, речь идет об одном из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

выявление случаев заражения COVID-19 - более 4 процентов;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

наличия оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтый" уровень может быть установлен только по инициативе министра здравоохранения решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

В случае ухудшения показателей в регионе и установлении "красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

Напомним, 11 августа Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября.