В Україні продовжили загальнонаціональний карантин
Уряд продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня, пише RegioNews.
За словами Шмигаля, епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.
"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - повідомив прем'єр.
Він зазначив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.
Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, чого очікувати українцям від субсидій у разі локдауну.
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