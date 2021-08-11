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11 серпня 2021, 13:49 6

В Україні продовжили загальнонаціональний карантин

11 серпня 2021, 13:49 6
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Фото з відкритих джерел
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Уряд продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня, пише RegioNews.

За словами Шмигаля, епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, чого очікувати українцям від субсидій у разі локдауну.

коронавірус Кабмін Україна карантин уряд

 
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