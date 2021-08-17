Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 900 нових випадків

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В Україні за 16 серпня виявили 890 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 127 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська (111), Харківська (86), Запорізька (74) і Луганська (68) області.

Всього за добу госпіталізували 379 осіб, 27 хворих померли, одужали 433 людини. Серед захворілих за добу - 81 дитина та 10 медпрацівника.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 21 347 осіб, методом ІФА - 7 655 осіб, експрес-тестами - 18 427 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 267 219 осіб, одужали - 2 197 508 осіб, 53 296 хворих померли.

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