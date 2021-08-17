Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 900 новых случаев

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В Украине за 16 августа выявили 890 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 127 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (111), Харьковская (86), Запорожская (74) и Луганская (68) области.

Всего за сутки госпитализировали 379 человек, 27 больных умерли, выздоровели 433 человека. Среди заболевших за сутки - 81 ребенок и 10 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 21 347 человек, методом ИФА - 7 655 человек, экспресс-тестами - 18 427 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 267 219 человек, выздоровели - 2 197 508 человек, 53 296 больных умерли.

Напомним, на Ивано-Франковщине педагогам обещают премии за COVID-прививки.