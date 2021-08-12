На Іванофранківщині освітянам обіцяють премії за COVID-щеплення

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Освітян Івано-Франківської територіальної громади планують додатково преміювати за те, що вони будуть вакцинуватися від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на Галку

За словами мера Іванофранківська Руслана Марцінківа, освітянам потрібно вакцинуватися, аби в громаді знову не ввели дистанційне навчання. У мерії готують розпорядження міського голови щодо преміювання вакцинованих вчителів шкіл та вихователів дитсадків.

"В нас є школи, де більше 90% вчителів вакцинувалися, а є, де менше 30%. Прошу, аби ми не переходили на дистанційне навчання – вакцинуватися. Вакцинація добровільна. Але школи і діти можуть бути додатковими поширювачами коронавірусу. Тому ми будемо мотивувати. Будемо преміями стимулювати тих, хто вакцинувався. В межах законодавства. Стимулювати і мотивувати, я вважаю, це є правильно", – сказав Марцінків.

У виданні зазначають, що у франківській громаді кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, що міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що примусової вакцинації освітян не буде