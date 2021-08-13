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13 серпня 2021, 09:59 136

В Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта"

13 серпня 2021, 09:59 136
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 12 серпня, зареєстровано 300 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта". Кількість нових випадків удвічі більше в порівнянні з 5 серпня, тоді було підтверджено 143 випадки зараження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар головного санлікаря Ігоря Кузіна "Суспільному".

Станом на 12 серпня в Україні виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта", - зазначив він.

Кузін додав, що в Києві вже зареєстровано 21 випадок зараження штамом "Дельта".

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що в Україні офіційно підтверджено 143 випадки зараження штамом COVID-19 "Дельта".

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