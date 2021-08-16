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16 августа 2021, 22:04 2

Минздрав прогнозирует обострение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине в октябре-ноябре

16 августа 2021, 22:04 2
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Фото из открытых источников
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Обострение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Минздрав прогнозирует осенью, а именно в октябре-ноябре

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу, передает RegioNews.

По словам Игоря Кузина, в ближайшее время Минздрав не ожидает резкого ухудшения ситуации с заболеванием COVID-19. Если сравнивать статистику заболевания с аналогичным периодом прошлого года, то сейчас Украина находится в преддверии пика заболеваемости.

В прошлом году пик наблюдали через полтора - два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас, - рассказал Игорь Кузин.

В то же время в Минздраве не исключают, что всплеск COVID-19 может начаться раньше.

Главный санитарный врач рассказал, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и только от граждан зависит, насколько быстро регионы попадают в желтую, оранжевую или красную зоны. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против штамма "Дельта".

Как сообщалось, в Минздраве рассчитывают до конца года прививать половину украинцев от COVID-19.

Также в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".

коронавирус Минздрав COVID-19 пандемия заболеваемость Игорь Кузин санврач

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