COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження
За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед них 31 - дитина
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за останню добу госпіталізували з підозрою на нього 433 людини, померли 14 хворих, одужали 248 осіб.
Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
За добу зроблено тестів: методом ПЛР-10 238 осіб, методом ІФА - 1551 особа, експрес-тестами - 7282 особи.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 266 329 осіб, з них 2 197 075 осіб одужали, 53 269 хворих померли.
Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".