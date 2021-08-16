COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження

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За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед них 31 - дитина

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізували з підозрою на нього 433 людини, померли 14 хворих, одужали 248 осіб.

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За добу зроблено тестів: методом ПЛР-10 238 осіб, методом ІФА - 1551 особа, експрес-тестами - 7282 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 266 329 осіб, з них 2 197 075 осіб одужали, 53 269 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".