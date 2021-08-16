В двох областях перевищено норму COVID-госпіталізацій, в шести коефіцієнт виявлення нових хворих - МОЗ

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Усі регіони України продовжують перебувати у «зеленій» зоні карантину, однак у Полтавській та Рівненській областях перевищено показник динаміки госпіталізацій

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ

У Полтавській області показник динаміка госпіталізацій зростає третій день поспіль. Зокрема, станом на 13 листопада цей показник становим майже 52%, наступного дня він зріс до 58,8%, а ще за день перевищив позначку у 60%(64%)

Натомість у Рівненській області динаміка госпіталізацій спадає, але все ще дещо перевищує норму(51,5%) за норми не вище за 50%

Водночас у шести регіонах України перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів" за цим показником Тернопільська, Івано-франківська та Сумська області, відповідно 4,9%, 4,8% та 4,5%

Нагадаємо, що минулої доби виявили ще 400 нових випадків зараження COVID-19