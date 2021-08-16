08:44  16 серпня
COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження
08:29  16 серпня
У поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу
08:11  16 серпня
За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2021, 10:43 465

В двох областях перевищено норму COVID-госпіталізацій, в шести коефіцієнт виявлення нових хворих - МОЗ

16 серпня 2021, 10:43 465
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Усі регіони України продовжують перебувати у «зеленій» зоні карантину, однак у Полтавській та Рівненській областях перевищено показник динаміки госпіталізацій

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ

У Полтавській області показник динаміка госпіталізацій зростає третій день поспіль. Зокрема, станом на 13 листопада цей показник становим майже 52%, наступного дня він зріс до 58,8%, а ще за день перевищив позначку у 60%(64%)

Натомість у Рівненській області динаміка госпіталізацій спадає, але все ще дещо перевищує норму(51,5%) за норми не вище за 50%

Водночас у шести регіонах України перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів" за цим показником Тернопільська, Івано-франківська та Сумська області, відповідно 4,9%, 4,8% та 4,5%

Нагадаємо, що минулої доби виявили ще 400 нових випадків зараження COVID-19

вакцина ушпиталення МОЗ COVID-19 вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram