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16 серпня 2021, 10:59 107

На Полтавщині підтвердили 30 випадків COVID-штаму "Дельта"

16 серпня 2021, 10:59 107
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Рixabay
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У Полтавській області підтвердили вже 30 випадків штаму коронавірусу "Дельта", що свідчить про його активне поширення Україною

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомили у пресслужбі Полтавської ОДА.

"30 випадків "Дельти" в Полтавській області. 11 з них - у Полтавській громаді", - сказали у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я готується до нової хвилі коронавірусу в Україні, яку може спровокувати новий штам "Дельта". Міністерство, зокрема, оновлює стандарт лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня у МОЗ повідомили, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".

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