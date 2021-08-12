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12 серпня 2021, 09:51 7

У центрі Києва на інспектора з паркування напав власник магазину зброї

12 серпня 2021, 09:51 7
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Фото: kyivcity.gov.ua
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На бульварі Лесі Українки, що у центрі Києва, стався конфлікт між інспектором з паркування та власником мережі магазинів зброї "Ібіс", через який інспектор був вимушений скористатись газовим балончиком

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками й виймаються з асфальту. Через це були викликані спеціалісти ШЕУ, які розпочали демонтаж пошкоджених стовпчиків.

У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження", - написав Кличко.

За словами мера, місто неодноразово отримувало скарги на мережу магазинів, яка начебто запускала деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики.

Раніше повідомлялось, що на Софійській площі буде встановлено антизаїздні стовпчики, а рух автівок окрім спецстранспорту заборонено.

зброя паркування авто штраф магазин Віталій Кличко

 
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