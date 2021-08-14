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За сутки коронавирусом заболели почти 100 детей
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14 августа 2021, 10:29 7

За сутки коронавирусом заболели почти 100 детей

14 августа 2021, 10:29 7
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди них 99 - дети

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 641 человека, умер 21 больной, выздоровел 791 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания в эту пятницу зарегистрировали в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

За сутки сделано более 51 тысячи тестов: методом ПЦР – 24 962 человека, методом ИФА – 9 121 человек, экспресс-тестами – 17 068 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 265 217 человек, из них 2 196 589 человек выздоровели, 53 238 больных умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".

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