На Львівщині медики оголосили голодування через борги по зарплаті

Фото: loda.gov.ua

У Львівській області 18 медиків оголосили голодування, у зв’язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати за останні чотири місяці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні омбудсмена Людмили Денісової.

18 медиків Комунального підприємства "Міська лікарня Соснівської міської ради" на Львівщині оголосили голодування, у зв’язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати, починаючи з квітня", - зазначила вона.

За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить 3 мільйони гривень.

Вони вимагають погасити заборгованість із зарплатної плати, включно з "ковідними" доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік.

Серед їхніх вимог - здійснити перерахунок зарплат за 2020 рік і компенсацій за втрату частини зарплати, у зв'язку з недотриманням термінів її виплати", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою уряду №610, прийнятою в червні 2020 року, встановлюються доплати медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус: лікарям - у розмірі 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом; фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою – 50% від мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, 29 квітня у Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів.