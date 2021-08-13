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13 серпня 2021, 12:54 4

У МОЗ розповіли, в яких регіонах найнижчі показники щодо кількості COVID-щеплень

13 серпня 2021, 12:54 4
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В Україні найнижчі показники кількості COVID-щеплень серед населення у Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської та Одеської областях

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

За даними відомства, абсолютним лідером за охопленням щепленнями від COVID є місто Київ, де провакциновано принаймні однією дозою майже 667 тис. жителів, двома дозами - 395 тис.

В першій п’ятірці лідерів також Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

На 11 серпня на національних та регіональних складах знаходиться майже 7 млн доз вакцин різних виробників", - зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".

коронавірус вакцинація вакцина щеплення МОЗ область

 
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